Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Кубе

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Россия продолжит работать над вопросом оказания гуманитарной помощи Кубе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы продолжим работать. Еще раз повторяю - столь отчаянное положение, в котором сейчас оказались кубинцы, не может оставлять нас безучастными. Поэтому мы продолжим работать над этой темой", - ответил он на вопрос журналистов, продолжит ли Россия поставлять энергоносители Кубе.

По его словам, в Кремле рады, что российский танкер "Анатолий Колодкин" с грузом нефтепродуктов прибыл на Кубу. Он также сказал, что вопрос о допуске этого танкера на Кубу российская сторона заблаговременно обсуждала с США.