Спецборт МЧС доставил в Бейрут гуманитарную помощь для населения Ливана

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС РФ доставил более 27 тонн гуманитарной помощи пострадавшему от эскалации на Ближнем Востоке населению Ливана, сообщила пресс-служба министерства в во вторник.

"Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства доставил в Бейрут более 27 тонн гуманитарной помощи. Российские спасатели передали передвижные электростанции, продукты питания, палатки, одеяла, матрасы и подушки уполномоченным представителям правительства Ливана", - говорится в сообщении.

Гуманитарная операция осуществлена в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что министерство планирует обратным рейсом вывезти в Москву граждан РФ и членов их семей.

По данным Минздрава Ливана на 17 апреля, число жертв в стране в результате эскалации на Ближнем Востоке достигло 2,2 тыс. человек, еще 7,5 тыс. человек получили ранения разной степени тяжести.