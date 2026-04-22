Поиск

Кудрин, ИЭП и глава АНО "Инфокультура" учредили компанию в сфере ИИ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Советник "Яндекса" и бывший министр финансов Алексей Кудрин стал владельцем 65% вновь учрежденной компании "ИИ Ассистент исследователя", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Остальные 35% распределены между Институтом экономической политики имени Гайдара (15%) и компанией ОДСС (20%). Последней, согласно ЕГРЮЛ, владеет Иван Бегтин, учредитель и глава АНО "Информационная культура". Бегтин также стал гендиректором нового ООО.

"Поскольку совместно с Институтом Гайдара мы занимаемся экономическими исследованиями, почувствовали, что нужны новые ИИ-инструменты. Существующие AI-модели не заточены под наши задачи. С этой целью и была создана команда", - объяснил позднее Кудрин в Telegram.

Кудрин в прошлом возглавлял российский Минфин, Счетную палату, а сейчас является советником по корпоративному развитию "Яндекса".

В период руководства Кудрина Бегтин возглавлял в Счетной палате проектное направление "Открытые данные".

Алексей Кудрин Иван Бегтин Яндекс Счетная палата ОДСС АНО "Инфокультура" ИЭП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

