Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией внесено в Госдуму

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией, которое устанавливает преференциальный режим торговли в отношении порядка 90% товарной номенклатуры.

Документ (№1212778-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно пояснительной записке, соглашение формирует условия для развития сотрудничества в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, информационно-телекоммуникационных технологиях, исследованиях и разработках, цифровом развитии.

Согласно тексту соглашения, стороны договорились о постепенном снижении и отмене таможенных пошлин в соответствии с перечнями тарифных обязательств. При этом, если ставка режима наибольшего благоприятствования окажется ниже льготной ставки по соглашению, применяется более низкая из них. Для подтверждения происхождения товаров предусмотрены сертификаты по форме EAI и декларации о происхождении – последние вправе оформлять любой экспортер на партии стоимостью до $5 тыс., а уполномоченный экспортер –без ограничений по сумме. Документы о происхождении не требуются при таможенной стоимости партии до $200 при условии, что такой ввоз не является частью одной или нескольких поставок, умышленное разделение на которые может обоснованно рассматриваться как способ уклонения от представления документа о происхождении товара.

Соглашение также предусматривает возможность взаимного признания программ уполномоченных экономических операторов, выпуск товаров в течение 24 часов с момента регистрации декларации и развитие электронного обмена данными о происхождении товаров.

Соглашение было подписано в Санкт-Петербурге 21 декабря 2025 г.