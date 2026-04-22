Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией внесено в Госдуму

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией, которое устанавливает преференциальный режим торговли в отношении порядка 90% товарной номенклатуры.

Документ (№1212778-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно пояснительной записке, соглашение формирует условия для развития сотрудничества в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, информационно-телекоммуникационных технологиях, исследованиях и разработках, цифровом развитии.

Согласно тексту соглашения, стороны договорились о постепенном снижении и отмене таможенных пошлин в соответствии с перечнями тарифных обязательств. При этом, если ставка режима наибольшего благоприятствования окажется ниже льготной ставки по соглашению, применяется более низкая из них. Для подтверждения происхождения товаров предусмотрены сертификаты по форме EAI и декларации о происхождении – последние вправе оформлять любой экспортер на партии стоимостью до $5 тыс., а уполномоченный экспортер –без ограничений по сумме. Документы о происхождении не требуются при таможенной стоимости партии до $200 при условии, что такой ввоз не является частью одной или нескольких поставок, умышленное разделение на которые может обоснованно рассматриваться как способ уклонения от представления документа о происхождении товара.

Соглашение также предусматривает возможность взаимного признания программ уполномоченных экономических операторов, выпуск товаров в течение 24 часов с момента регистрации декларации и развитие электронного обмена данными о происхождении товаров.

Соглашение было подписано в Санкт-Петербурге 21 декабря 2025 г.

Правительство РФ Госдума ЕАЭС Индонезия
Начальник ГРУ сообщил, что его зам Алексеев восстанавливается после покушения

Новак объяснил, что российским СПГ интересуется не Турция, а другие страны

Из-за вызванных войной с Ираном логистических сбоев Россия помогает Сейшелам продуктами

Режим ЧС регионального характера введен в Сызрани

Тушение пожара на морском терминале в Туапсе продолжается третьи сутки

Минобороны сотрудничает со следствием по делу замгендиректора парка "Патриот"

ВТБ продолжит политику роста бизнеса за счет M&A, но планы пока не раскрывает

Костин не прогнозирует драматического ослабления курса рубля

"Интерфакс" объявил о создании цифровой системы, способствующей развитию экономических связей России и Узбекистана

"Единая Россия" поддержала кандидатуру Яны Лантратовой на пост омбудсмена

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1852 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9088 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов