Россия ратифицировала соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и входящими в него государствами, с одной стороны, и Индонезией, с другой стороны.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Соглашение было подписано 21 декабря 2025 в Петербурге. Оно устанавливает преференциальный режим торговли в отношении порядка 90% товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Соглашение формирует условия для дальнейшего развития и углубления торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Индонезией в сферах, представляющих взаимный интерес для обеих сторон, в том числе в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, информационно-телекоммуникационных технологиях, исследованиях и разработках, цифровом развитии, техническом регулировании, санитарных и фитосанитарных мерах, таможенном регулировании.

Статья 2.2 соглашения предусматривает предоставление товарам сторон режима наибольшего благоприятствования с определенными изъятиями.

