МВД РФ предупредило об опасности скачивания бесплатных VPN-сервисов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - "Бесплатный" VPN может распространяться мошенниками для установки вредоносного программного обеспечения на гаджеты пользователей, предупреждают в МВД РФ.

"Под видом VPN-сервиса распространяется банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного ПО", - сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России во вторник.

Отмечается, что после установки приложение может получать доступ к SMS, push-уведомлениям, данным банковских приложений и загружать на устройство другие вредоносные модули без ведома пользователя.

В УБК подчеркнули, что "бесплатные" VPN-сервисы из сторонних источников регулярно используются как канал распространения вредоносного программного обеспечения".

"Рекомендуется скачивать и устанавливать приложения только из официальных магазинов, что, впрочем, тоже не дает 100% гарантии безопасности", - добавили в МВД.

МВД РФ
