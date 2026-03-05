Начальник ГРУ сообщил о консультациях для следующего раунда переговоров с США

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Игорь Костюков сообщил, что ведутся консультации для следующего раунда переговоров с США.

"Переговоры-то больше им нужны, чем нам", - сказал Костюков в интервью "Вестям" (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, как вернуть США за стол переговоров, с учетом того, что они переключились на другую тематику.

"Конечно, ведутся", - ответил Костюков на вопрос, ведутся ли консультации для следующего раунда переговоров.

Фрагмент интервью опубликован в канале "Вестей" в Max.

"У них глобальный интерес. Так что исходите из этого", - сказал Костюков про США.

Ранее в четверг начальник ГРУ сообщил, что дата и место новых переговоров по Украине пока не определены.

"Пока ни даты, ни места нет", - сказал Костюков автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (ВГТРК).