Минобороны РФ сообщило о ликвидации 154 БПЛА над российскими регионами за ночь

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что в течение прошедшей ночи были перехвачены и уничтожены 154 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

По данным ведомства, беспилотники были нейтрализованы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями, Республикой Крым, Азовским и Черным морями.

Утром в четверг глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об отражении атаки БПЛА на регион. В Новокуйбышевске беспилотники атаковали промышленные предприятия, погиб человек. В Самаре обломки дрона упали на крышу многоквартирного дома, несколько человек пострадали, один был госпитализирован.