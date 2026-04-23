Движение транспорта ограничено в Самаре после атаки БПЛА

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения движения транспорта введены в Самаре рядом с домом, поврежденным в результате падения обломков БПЛА, сообщает глава города Иван Носков.

"Временно ограничено движение транспорта на прилегающих улицах, приостановлено движение наземного общественного транспорта в городе. Метро работает, за исключением наземной станции Юнгородок, вход без жетонов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате падения обломков была повреждена кровля многоквартирного дома и частично выбиты окна.

Фрагменты БПЛА упали на крышу многоквартирного дома в Самаре ранее в четверг, есть пострадавшие, один человек госпитализирован.

Исполняющий обязанности главы Новокуйбышевска Максим Девятов также сообщил об ограничении движения транспорта в городе. Утром в четверг беспилотники атаковали промпредприятия в Новокуйбышевске, есть погибший и пострадавшие.

В среду в результате атаки беспилотников были повреждены два многоквартирных дома в Сызрани. В одном из них частично обрушился подъезд. Пострадали 12 человек, женщина и ребенок погибли. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок. По предварительным данным, людей под завалами больше нет.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил ввести режим чрезвычайной ситуации регионального характера в границах Сызрани, обеспечить пострадавших необходимой медицинской помощью, психологической и материальной поддержкой, а также организовать комиссионное обследование и оценку поврежденных зданий.