Занятия в школах Самары и Новокуйбышевска перенесли на вторую смену

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Занятия в школах Самары и Новокуйбышевска в четверг перенесли на вторую учебную смену, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере Max.

"В Самаре и Новокуйбышевске на данный момент занятия первой смены в школах перенесены на вторую смену", - написал Федорищев.

По данным мэра Самары Ивана Носкова, дети, которые на данный момент находятся в школах и детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия.

Как сообщалось, в четверг в Самаре обломки БПЛА упали на крышу многоквартирного дома, есть пострадавшие. В самарском Новокуйбышевске атаке БПЛА подверглись промпредприятия, один человек погиб, есть пострадавшие.