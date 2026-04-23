В Новосибирской области изменили процедуру утверждения главы Минсельхоза

Его назначение теперь будет согласовывать Заксобрание региона

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области 23 апреля приняли поправки в устав региона, расширяющие полномочия регионального парламента по согласованию кандидатур на отдельные должности в правительстве.

Поправка в статью 36 регионального устава предусматривает, что депутаты будут решать вопрос о даче согласия на назначение заместителя председателя правительства региона, курирующего АПК и природоохранный блок, а также главу регионального Минсельхоза.

За законопроект проголосовали все 65 депутатов, присутствующих на сессии. Он принят в первом и втором чтениях.

Депутаты решили изменить устав в связи с претензиями к теперь уже бывшему главе регионального Минсельхоза Андрею Шинделову из-за задержек по доведению мер поддержки аграриям и ситуацией с обеспечением мер ветеринарной безопасности в регионе.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 20 апреля отправил Шинделова в отставку. В числе причин отставки губернатор назвал "накопившиеся сигналы и претензии".

"Неоперативность доведения мер господдержки до сельхозпроизводителей, срывы в реализации комплексной программы развития сельских территорий, недостаточный уровень ветеринарной безопасности - знаете, за многие-многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных", - сказал Травников.

Действующая редакция устава региона предусматривает, что в полномочия Заксобрания входят среди прочего решение вопроса о даче согласия на назначение на должность первого заместителя (первых заместителей) губернатора, руководителя финансового органа исполнительной власти региона, руководителя исполнительного органа государственной власти Новосибирской области в сфере градостроительной деятельности, министра транспорта и дорожного строительства.

