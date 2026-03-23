Новосибирский губернатор сообщил о локализации ситуации с пастереллезом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании 23 марта сообщил, что ситуацию с пастереллезом в Новосибирской области удалось локализовать. "Удалось ситуацию, как минимум, локализовать, за последние 18 суток новых мест заболевания животных не выявлено", - сказал он.

В ООО "Учхоз Тулинское" (Верх-Тулинский сельсовет Новосибирской области, входит в агрохолдинг "МолСиб") изъяли все поголовье крупного рогатого скота из-за пастереллеза, всего 2,5 тысячи голов, сообщил 22 марта "Интерфаксу" председатель совета директоров холдинга, председатель правления "Союзмолоко. Сибирь" Игорь Елисеенко.

"На "Учхоз Тулинское" изъяли и уничтожили 2,5 тысячи КРС (800 фуражных коров - ИФ) из-за пастереллеза. Второе хозяйство "Раздольное" (6 тысяч КРС, 2 тысячи фуражных коров - ИФ) это не затронуло", - сказал он.

Сейчас идет процесс оформления документации по страховке, страховая компания и банки подсчитывают стоимость выплат.

"Если будет возмещена стоимость скота, то мы, конечно, будем восстанавливать хозяйство. А если нет, то на какие деньги?" - сказал он.

Агрохолдинг "МолСиб" специализируется на производстве кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, производстве и переработке молока, а также на поставке оборудования и технологий для молочного животноводства.

"МолСиб" в конце 2025 года запустил собственный завод по переработке молока мощностью 80 тонн в сутки. Переработка осуществляется на собственном заводе в Барабинске (Новосибирская область).

Также в прошлом году началась работа селекционно-генетического центра "МолСиба" на базе "Учхоз Тулинское". Центр должен был заняться разведением племенного КРС голштино-фризской породы. В центре также предусматривалось обучение селекции и производство 5 тыс. секвенированных генотипов в год.

21 марта руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов сообщил журналистам, что изъятие животных в рамках борьбы с распространением пастереллеза в крупных хозяйствах Новосибирской области завершено, они переходят на режим карантина и дезинфекции. В личных подсобных хозяйствах изъятие продолжалось в двух населенных пунктах в Ордынском районе и завершалось в одном селе в Карасуксом районе Новосибирской области.