Новосибирское заксобрание утвердило нового главу Минсельхоза

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Новосибирской области одобрило назначение зампредом областного правительства - министром сельского хозяйства Андрея Михайлова, который с 2020 года возглавляет Новосибирский район, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания.

За согласование кандидатуры проголосовали 60 депутатов из 63 присутствовавших. Два воздержалось, один не голосовал.

Как сообщил журналистам губернатор региона Андрей Травников, перед Михайловым стоят такие задачи, как развитие отрасли АПК и реализация проектов в сфере обращения с отходами.

Михайлов сообщил журналистам, что 22 апреля был в федеральном Минсельхозе. Задачи со стороны областных и федеральных властей, по его словам, совпадают - это налаживание взаимодействия с федеральным центром.

На новую должность он вступит 1 мая, а в середине мая Михайлов планирует предоставить план по изменению работы Минсельхоза региона и принять кадровые решения.

"Более клиентоориентированно - это общий посыл, который есть. Больше работать с людьми. Бумаги - это хорошо, отчеты - это здорово, но ориентироваться на жителей, на их проблемы и вот та ситуация, которая была (работа ведомства по время эпизоотии - ИФ), показывает, что нужно все-таки больше работать с людьми", - ответил он на вопрос о переформатировании работы министерства.

Травников 20 апреля отправил в отставку прежнего вице-премьера - главу Минсельхоза Андрея Шинделова. В числе причин отставки губернатор назвал "накопившиеся сигналы и претензии".

Андрей Травников Минсельхоз Новосибирская область Андрей Михайлов Андрей Шинделов
