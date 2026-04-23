Губернатор Самарской области сообщил о продолжении атаки ВСУ на регион

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Атака ВСУ на Самарскую область продолжается, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах в четверг.

"Работает ПВО. Соблюдайте правила безопасности", - написал глава региона.

Как сообщалось, утром 23 апреля беспилотники ВСУ атаковали промпредприятие в Новокуйбышевске, в результате один человек погиб, есть пострадавшие. Кроме того, обломки дронов упали на крышу многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие, один человек госпитализирован.

В минувшую среду в результате атаки беспилотников были повреждены два многоквартирных дома в Сызрани. В одном из них частично обрушился подъезд. Пострадали 12 человек, погибли женщина и ребенок. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок. По предварительным данным, людей под завалами больше нет.

Федорищев поручил ввести режим чрезвычайной ситуации регионального характера в границах Сызрани, обеспечить пострадавших необходимой медицинской помощью, психологической и материальной поддержкой, а также организовать комиссионное обследование и оценку поврежденных зданий.

