Поиск

Один пострадавший при обрушении подъезда в Сызрани остается в тяжелом состоянии

Один пострадавший при обрушении подъезда в Сызрани остается в тяжелом состоянии
Последствия обрушения подъезда дома в Сызрани
Фото: Дарья Малеева/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Один из пострадавших при частичном обрушении подъезда дома после атаки беспилотников в Сызрани остается в тяжелом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области.

"Один пострадавший из Сызрани переведен в специализированное учреждение города Самара для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Его состояние стабильно тяжелое. Второй пострадавший продолжает лечение в больнице Сызрани. Его состояние удовлетворительное", - сказали в пресс-службе.

Накануне в результате атаки беспилотников получили повреждения два многоквартирных дома в Сызрани. В одном из них частично обрушился подъезд. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок. Женщина и ребенок погибли. Пострадали 12 человек, девятерым была оказана амбулаторная медицинская и психологическая помощь. Двое пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Сообщалось, что утром 23 апреля беспилотники ВСУ атаковали промпредприятие в Новокуйбышевске, в результате один человек погиб, есть пострадавший. Кроме того, обломки дронов упали на крышу многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие, один человек госпитализирован.

Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, в настоящее время ВСУ продолжают атаковать Самарскую область, работает ПВО.

Сызрань Вячеслав Федорищев Самарская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один пострадавший при обрушении подъезда в Сызрани остается в тяжелом состоянии

 Один пострадавший при обрушении подъезда в Сызрани остается в тяжелом состоянии

 ФАС заявила, что рост цен на АЗС не превышает инфляцию

 Эксперт: переговоры в Пакистане — не передышка, а часть гибридной войны

 В Дагестане в пунктах временного размещения остаются 522 человека

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

