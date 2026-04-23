Один пострадавший при обрушении подъезда в Сызрани остается в тяжелом состоянии

Последствия обрушения подъезда дома в Сызрани Фото: Дарья Малеева/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Один из пострадавших при частичном обрушении подъезда дома после атаки беспилотников в Сызрани остается в тяжелом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области.

"Один пострадавший из Сызрани переведен в специализированное учреждение города Самара для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Его состояние стабильно тяжелое. Второй пострадавший продолжает лечение в больнице Сызрани. Его состояние удовлетворительное", - сказали в пресс-службе.

Накануне в результате атаки беспилотников получили повреждения два многоквартирных дома в Сызрани. В одном из них частично обрушился подъезд. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок. Женщина и ребенок погибли. Пострадали 12 человек, девятерым была оказана амбулаторная медицинская и психологическая помощь. Двое пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Сообщалось, что утром 23 апреля беспилотники ВСУ атаковали промпредприятие в Новокуйбышевске, в результате один человек погиб, есть пострадавший. Кроме того, обломки дронов упали на крышу многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие, один человек госпитализирован.

Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, в настоящее время ВСУ продолжают атаковать Самарскую область, работает ПВО.