Новосибирский губернатор пообещал допподдержку пострадавшим от болезней скота

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Власти Новосибирской области планируют принять дополнительные меры поддержки предприятий, у которых изъяли скот из-за вспышки бешенства и пастереллеза, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Травников.

Заксобрание региона 23 апреля внесло изменения в бюджет региона на 2026 год, согласно которым на поддержку владельцев изъятого скота выделят 798,2 млн рублей, из них 703,7 млн рублей пойдет на компенсации для возмещения ущерба сельскохозяйственным предприятиям, 70,6 млн рублей - компенсации муниципалитетам за выполнение карантинных мероприятий, 23,9 млн рублей - поддержку личных подсобных хозяйств на закупку животных для восстановления поголовья.

"Все меры поддержки, что касается личных подсобных хозяйств, уже приняты. Кроме этого, есть инициативы от различных благотворителей, которые готовы оказать дополнительную поддержку при восстановлении поголовья. С учётом сегодняшних поправок ещё будут приняты меры по поддержке организованных форм", - сказал Травников журналистам после сессии.

Как сообщалось, всего на территории региона пострадало 10 предприятий. Также сообщалось, что в апреле социальные выплаты в связи с частичной потерей семейного дохода получили 273 из 274 пострадавших семей на сумму 15,74 млн рублей, в марте - компенсации за изъятых животных и социальные выплаты получили 273 из 274 пострадавших семей на сумму 107,38 млн рублей. Выплаты получили жители шести сел в пяти районах Новосибирской области.

Из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Пастереллез был выявлен в пяти районах области в шести населенных пунктах, бешенство - более чем в 70 очагах. Животные из очагов заражения пастереллезом изымались и забивались, в настоящее время изъятие животных завершено как в крупных хозяйствах, так и в личных подсобных.