Карантин по лептоспирозу ввели в одном из сел ЕАО

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Карантин по лептоспирозу объявлен в селе Кирово Ленинского района Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает департамент ветеринарии правительства региона.

"Эпизоотическим очагом определено пострадавшее КФХ. Территория села признана неблагополучным пунктом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что карантин будет снят только после полного выздоровления заболевшего скота.

Лептоспироз - острая инфекционная болезнь, общая для людей и животных. Она характеризуется поражением капилляров, печени, почек, мышц и сопровождается лихорадкой. Встречается во всех странах, по эпидемиологической опасности и ущербу лептоспироз не уступает туберкулезу и бруцеллезу.