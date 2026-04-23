В Бурятии после гибели туристов в горах арестована гендиректор турфирмы

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Тункинский суд Бурятии арестовал на срок предварительного следствия гендиректора красноярской турфирмы по делу о гибели трех человек при восхождении на пик Мунку-Сардык, сообщила пресс-служба суда. Как сообщили в СК, компания арестованной организовала этот поход.

Фигурантка дела обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК). Двум другим фигурантам дела также скоро должны выбрать меру пресечения.

Зарегистрированная в МЧС группа из Красноярска, в которой были 15 человек, 18 апреля вышла из базового лагеря в Окинском районе для восхождения на гору Мунку-Сардык. 20 апреля они достигли вершины и начали спускаться. Во время спуска погибли мужчина и две женщины.

После этого были задержаны организовавшие тур директор турфирмы, ее заместитель и гид-инструктор.

