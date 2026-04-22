Поиск

Турагенты задержаны из-за гибели трех человек на горе Мунку-Сардык в Бурятии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель туристической фирмы и два сотрудника задержаны и ждут избрания меры пресечения в связи с гибелью трех человек на горе Мунку-Сардык в Бурятии, сообщает в среду региональное управление СКР.

"Задержаны директор туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, ее заместитель и гид-инструктор, являющиеся организаторами указанного тура и участниками похода, во время которого произошла трагедия", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о предъявлении фигурантам дела обвинения и избрании в отношении них меры пресечения.

Как сообщалось, зарегистрированная в МЧС группа из Красноярска, в которую вошли 15 туристов, прибыла в Бурятию для восхождения к пику горы Мунку-Сардык. 20 апреля они достигли вершины, после чего стали совершать спуск обратно в связках по несколько человек. Последняя связка туристов отстала и не вернулась в лагерь.

В ходе поисков их тела были обнаружены вверху по склону. У женщин на лице обширные ссадины, которые могли быть получены в результате камнепада или падения с высоты.

В ночь на 21 апреля несколько туристов из группы вышли к придорожному кафе у подножия гор и оставили записку, в которой сообщили о гибели людей. Спасатели добрались до места происшествия к вечеру 21 апреля и приступили к эвакуации тел. Работы проходят в экстремальных условиях: в горах сильный ветер и метель, видимость ограничена, а связь со спасателями остается нестабильной.

Установлено, что погибшие - мужчина 1983 года рождения и женщины 1982 и 1985 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Бурятия Мунку-Сардык СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

БПЛА повредил крышу многоэтажки в Курске

Число пострадавших при обрушении подъезда в Сызрани превысило 10 человек

Казахстан не получал официальных сообщений от РФ о приостановке транзита нефти по "Дружбе"

Прокуратура сообщила о пострадавших в результате обрушения дома в Сызрани

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Дополнительная группировка спасателей направлена в Сызрань для поисково-спасательных работ

Два человека могут находиться под завалами частично обрушившегося дома в Сызрани

Губернатор сообщил, что обрушение подъезда в Сызрани произошло из-за атаки БПЛА

Подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани, спасены четыре человека
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9086 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1843 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов