Более 10 БПЛА уничтожили в Самарской области, есть жертва и пострадавшие

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Свыше десятка беспилотников подавлены или уничтожены на территории нескольких городов Самарской области в четверг, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"Более десятка вражеских беспилотников были подавлены и уничтожены на территории нескольких городов региона. К сожалению, в Новокуйбышевске в результате атаки погибла женщина", - написал Федорищев в своем канале в мессенджере Max.

Глава региона отметил, что в результате атаки есть также пострадавшие.

"Есть среди наших земляков и пострадавшие: госпитализированы в медучреждения региона, а также находятся на амбулаторном наблюдении. Без поддержки никого не оставим", - подчеркнул Федорищев.

По словам губернатора, в настоящее время проводится оценка ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре. В ближайшее время специалисты приступят к ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что утром 23 апреля обломки дронов упали на крышу многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие, один человек госпитализирован. Кроме того, беспилотники ВСУ атаковали промпредприятие в Новокуйбышевске, в результате один человек погиб, еще один пострадал.

Накануне в результате атаки беспилотников получили повреждения два многоквартирных дома в Сызрани. В одном из них частично обрушился подъезд. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок. Женщина и ребенок погибли. Пострадали 12 человек, девятерым была оказана амбулаторная медицинская и психологическая помощь. Двое пострадавших находились в тяжелом состоянии, в настоящее время состояние одного из них удовлетворительное.