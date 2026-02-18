Законопроект о регулировании ИИ в Госдуму должны внести до конца весенней сессии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Правительство, с большой вероятностью, может внести законопроект о регулировании ИИ до конца весенней сессии, сообщил первый зампредседателя комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин. По его словам, об этом на заседании комитета сказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Также "министр пообещал, что регулирование будет не только рамочным, но и в каком-то смысле стимулирующим". По его словам, одной из целей правительственного законопроекта станет поддержка российских ИИ-компаний: государство заинтересовано в создании условий для их успешной конкуренции с иностранными языковыми моделями, пишет Горелкин.

"Какие будут критерии "российскости" нейросетей, пока не ясно. Максут Игоревич сказал, что терминологию (российская, доверенная, суверенная и т.д.) и прочие детали будут обсуждать на площадке межведомственной комиссии по развитию ИИ, созданной по поручению президента. И вопросам безопасности будет уделено особое внимание", - написал депутат.