Минцифры весной внесет в Госдуму законопроект об ИИ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры в весеннюю сессию внести в Госдуму законопроект, касающийся развития и внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующее поручение дано по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме, сообщает пресс-служба кабмина.

"Еще одно поручение касается развития и внедрения искусственного интеллекта. Минцифры поставлена задача обеспечить внесение в Госдуму профильного законопроекта до конца весенней сессии", - говорится в сообщении.

В настоящее время правительство прорабатывает рамочный законопроект, предусматривающий "гибкое" регулирование ИИ, которое затронет использование технологии в чувствительных сферах (например, здравоохранение, образование, судопроизводство) и не будет распространяться на коммерческий сектор (за исключением объектов критической инфраструктуры), сообщили ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

В законопроекте определены ключевые направления регулирования, которым будет уделено особое внимание: критерии "российского" ИИ (что считать российской моделью); права, обязанности и ответственность (кто виноват в ошибке ИИ); маркировка ИИ-контента (как маркировать и как следить за соблюдением требований); авторское право на работу ИИ; особенности использования ИИ в отраслях; формирование понятийного аппарата.

