Росреестр опроверг массовые отказы по регистрации договоров дарения недвижимости

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Массовых отказов в регистрации договоров дарения недвижимого имущества в России не наблюдается, сообщает канал Росреестра в Max.

"В СМИ начинает распространяться информация о том, что якобы из-за новых требований Росреестра собственники массово получают отказы по регистрации договоров дарения. Официально заявляем, что данные сведения не соответствуют действительности. (...) Никаких массовых отказов в регистрации договоров дарения, заключаемых между гражданами, Росреестр не наблюдает", - заявило ведомство.

Норма об обязательном нотариальном заверении таких документов - это прямое указание действующего уже год и три месяца закона, а не требование Росреестра.

"Напоминаем, чтобы оформить дарственную на недвижимость, собственник сначала должен обратиться для составления или заверения договора дарения к нотариусу. Тот проверяет документы и удостоверяет сделку, после чего направляет заявление и документы в электронном виде в Росреестр для регистрации перехода права собственности", - отметили в ведомстве.

