Энергообъекты повреждены в Запорожье после украинских атак

Регион частично обесточен

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о повреждении ряда энергетических объектов региона в результате атак со стороны Украины, фиксируется частичное отключение электроэнергии.

"В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе", - написал Балицкий в мессенджере Мах.

В настоящее время проводится оценка повреждений, добавил глава региона.