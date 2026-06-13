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Энергообъекты повреждены в Запорожье после украинских атак

Регион частично обесточен

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о повреждении ряда энергетических объектов региона в результате атак со стороны Украины, фиксируется частичное отключение электроэнергии.

"В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе", - написал Балицкий в мессенджере Мах.

В настоящее время проводится оценка повреждений, добавил глава региона.

Запорожская область энергетика ВСУ атаки повреждения
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Энергообъекты повреждены в Запорожье после украинских атак

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