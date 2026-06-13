Что произошло за день: суббота, 13 июня

Лимиты на АЗС в Татарстане, планы Ирана и США подписать соглашение в воскресенье, крупное ДТП в Одинцове, непогода в Москве

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Татарстане на отдельных АЗС введены лимиты из-за возникших там очередей на покупку топлива.

- ВСУ наносят удары по коммунальным объектам и инфраструктуре связи Энергодара, сообщил глава администрации города Максим Пухов.

- Трамп заявил, что подписание соглашения между Ираном и США запланировано на воскресенье. По словам президента США, сразу после подписания Ормузский пролив откроется для всех.

- Железнодорожный мост поврежден в Чонгаре (Херсонская область) на границе с Крымом в результате украинских атак.

- Авария произошла на химзаводе филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске (Крым).

- Два человека погибли, еще 21 человек пострадал в результате столкновения грузовика и маршрутки в Одинцове.

- Спасен краснокнижный горбатый кит, который запутался в веревке в Баренцевом море.

- Непогода в Москве сохранится до 3 часов ночи 14 июня.