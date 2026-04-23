"Росатом" получил лицензию на эксплуатацию энергоблока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты "Росатома" провели финальную проверку готовности энергоблока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш, госкорпорация получила лицензию на его эксплуатацию, сообщил "Росатом".

"Следующим этапом на энергоблоке №1 станет физический пуск, во время которого в активную зону реактора будут загружены 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом", - приводятся в сообщении слова вице-президента "Атомстройэкспорта" Алексея Дерия.

В течение 2026 года энергоблок будет выведен на минимально контролируемый уровень мощности, после чего последует этап энергетического пуска с выдачей электроэнергии в систему Бангладеш, отметил Дерий.

В феврале 2026 года гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что компания приближается к началу пусковых работ на АЭС "Руппур". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока планируется до конца 2026 года. АЭС в Бангладеш будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 МВт.

Путин на совещании обратил внимание на сбои в работе интернета в мегаполисах

