На мастер-планы в Арктике до 2028 года выделено более 70 млрд рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Финансирование мероприятий мастер-планов развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России (АЗ РФ) до 2028 года составит более 70 млрд рублей из федерального бюджета, сообщил на совещании у президента вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Из средств федерального бюджета в 2026-2028 годы на реализацию мастер-планов предусмотрено выделение более 70 млрд рублей", - сказал он. - Обеспечены следующие источники финансирования мастер-планов. Это пять национальных проектов, в которых созданы отдельные разделы, в которые вошли 45 мероприятий арктических мастер-планов с общим объемом финансирования 113 млрд рублей, выделен лимит специальных казначейских кредитов в объеме 30 млрд руб. На финансирование мастер-планов будет направлено не менее 5% расходов отраслевых государственных программ".

Трутнев напомнил, что с 2024 года в закрытых административных территориальных образованиях (ЗАТО) ведется реновация с ежегодным объемом финансирования 10 млрд рублей. Реновация ЗАТО будет продлена до 2030 года и будет распространяться на все арктические регионы, в которых дислоцированы воинские формирования.

Совещание у президента с членами правительства посвящено развитию Арктической зоны России и Трансарктического транспортного коридора.

Ранее Трутнев говорил, что на реализацию мастер-планов опорных населенных пунктов АЗ РФ до 2035 года потребуется общий объем финансирования в размере 2,9 трлн рублей, из которых 555 млрд рублей - это средства федерального бюджета, около 1,8 трлн рублей - внебюджетные источники, а оставшаяся часть - бюджеты регионов.