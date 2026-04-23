Кремль посетовал на всплеск европейского милитаризма в отношении РФ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Совместные военные учения Польши и Франции являются прямым проявлением военного строительства в Европе, направленного против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим всплеск такого милитаризма в Европе, такой достаточной агрессивности в Европе в отношении России. Это прямое проявление военного строительства, которое имеет своею направленностью Российскую Федерацию. Возвращается полная конфронтация", - сказал Песков журналистам, комментируя военные учения Польши и Франции с отработкой потенциальных ударов по РФ.

"Это плохо, это, конечно, требует от нас принятия мер по защите своих интересов, а главное - по достижению тех целей, которые были сформулированы в начале специальной военной операции", - подчеркнул Песков.

Военную концепцию Германии он назвал квинтэссенцией конфронтации Европы против России.

"(Военная) концепция Германии - это такая, я бы сказал, квинтэссенция, наверное, всего. Это такое ярко выраженное, самое ярко выраженное проявление. Ну вот прям конфронтационность (Европы против России) воплоти, что называется", - отметил Песков.

Площадь пожара на морском терминале в Туапсе сократилась еще вдвое

Скончался тележурналист Алексей Пиманов

 Скончался тележурналист Алексей Пиманов

ЕС ввел санкции в отношении гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского

Путин на совещании обратил внимание на сбои в работе интернета в мегаполисах

 Путин на совещании обратил внимание на сбои в работе интернета в мегаполисах

Совет по кодификации при президенте отклонил рамочный закон об ИИ

Госдума в мае планирует принять поправку о праве регионов запрещать продажу вейпов

 Госдума в мае планирует принять поправку о праве регионов запрещать продажу вейпов

Более 10 БПЛА уничтожили в Самарской области, есть жертва и пострадавшие

Решетников назвал замедление инфляции абсолютно устойчивой тенденцией

 Решетников назвал замедление инфляции абсолютно устойчивой тенденцией

Песков не относит следственные действия в отношении руководства "Эксмо" к президентской повестке

Потребность России в специалистах с высшим образованием к 2032 году оценена в 4,5 млн человек

 Потребность России в специалистах с высшим образованием к 2032 году оценена в 4,5 млн человек
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1872 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9101 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов