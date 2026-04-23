Кремль посетовал на всплеск европейского милитаризма в отношении РФ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Совместные военные учения Польши и Франции являются прямым проявлением военного строительства в Европе, направленного против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим всплеск такого милитаризма в Европе, такой достаточной агрессивности в Европе в отношении России. Это прямое проявление военного строительства, которое имеет своею направленностью Российскую Федерацию. Возвращается полная конфронтация", - сказал Песков журналистам, комментируя военные учения Польши и Франции с отработкой потенциальных ударов по РФ.

"Это плохо, это, конечно, требует от нас принятия мер по защите своих интересов, а главное - по достижению тех целей, которые были сформулированы в начале специальной военной операции", - подчеркнул Песков.

Военную концепцию Германии он назвал квинтэссенцией конфронтации Европы против России.

"(Военная) концепция Германии - это такая, я бы сказал, квинтэссенция, наверное, всего. Это такое ярко выраженное, самое ярко выраженное проявление. Ну вот прям конфронтационность (Европы против России) воплоти, что называется", - отметил Песков.