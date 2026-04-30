Во Франции завершились масштабные военные учения Orion-26

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон назвал завершившиеся масштабные военные учения Orion-26 проявлением "силы, на которую способна Европа", и оценил их как успех и "ясный сигнал одновременно нашим союзниками и нашим противникам". Трансляцию его выступления вел Елисейский дворец в соцсети X.

Обращаясь к военнослужащим на военной базе в коммуне Сюипп в департаменте Марна, где он присутствовал на заключительной стадии учений, Макрон подчеркнул, что вызов, стоящий сегодня перед армией - это "необходимость для европейцев взять на себя больше ответственности за свою оборону, а, значит, укрепить свойственное НАТО взаимодействие, суметь объединить вокруг нас, с нами другие европейские армии".

По словам Макрона, учения дали ему возможность ощутить силу сухопутных войск и дух коллективизма армии. "То, что я видел сегодня, - это армия, которая развивается, которая преобразуется, которая готова к современным вызовам. Поэтому эти учения столь важны, и вы можете гордиться своим участием в них. Наши сухопутные войска основательно модернизировались, как и другие виды вооруженных сил в эти последние годы", - сказал президент.

Президент приветствовал ключевых партнеров Франции в этих учениях - британцев и немцев, интегрированных в командование маневрами, а также поблагодарил за участие испанских, греческих, итальянских и польских военнослужащих.

Макрон сообщил, что в ходе этапов учений прорабатывалось совместное развертывание войск. "В этом сама суть "коалиции желающих", которую мы организуем, чтобы гарантировать безопасность для Украины", - отметил он.

Он считает, что эти учения позволили протестировать надежность войск и способность европейцев действовать совместно. "По моему мнению, это очень ясное послание, направленное нашим украинским партнерам", - заявил Макрон.

По информации телеканала TF1, учения Orion-26 проходили в четыре этапа от оперативного планирования до развертывания войск коалиции. На заключительном этапе было задействовано около 12,5 тысяч военнослужащих, а также 1,8 тысячи единиц военной техники, 30 вертолетов и 800 боевых беспилотников.

Начавшиеся в феврале у берегов Франции учения основаны на вымышленном сценарии: дружественная страна "Арнланд" сталкивается с выступлением ополченцев, поддерживаемых враждебным государством "Меркурий". Международная коалиция Orion, возглавляемая Францией, приходит на помощь Арнланду. Задуманные в 2021 году первые учения Orion состоялись в 2023 году.