Поиск

Освоившим рабочую профессию девятиклассникам, не сдавшим ГИА, будут присваивать квалификацию

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Выпускники девятых классов, успешно освоившие рабочую профессию, получат свидетельство о присвоении квалификации, профобучение они будут совмещать с подготовкой к повторному прохождению государственной итоговой аттестации; этим правом могут воспользоваться дети, не сдавшие ГИА, уже в 2026 году, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Утвержденные президентом страны изменения в Законе "Об образовании" уже с этого года позволяют девятиклассникам, не сдавшим ГИА, не терять время. Они не только не выпадают из учебного процесса, продолжая готовиться к пересдаче экзаменов, но осваивают востребованные в их регионе профессии. Это позволит им получить практические навыки на производстве, а значит, возможность гарантированного трудоустройства, а после успешной пересдачи экзаменов - выстраивания карьерной траектории", - цитирует Кравцова пресс-служба министерства просвещения.

Он отметил, что в последние годы престиж рабочих специальностей и их востребованность на рынке труда растут.

Перечень профессий, по которым будут организованы программы профессионального обучения, определяют субъекты РФ самостоятельно с учетом кадровых потребностей, сообщил министр.

Кравцов уточнил, что программы подготовки будут проводиться на базе образовательных организаций и учебных центров предприятий. Перечень учреждений определяют региональные органы власти. Во время прохождения курса профессионального обучения школьник продолжит осваивать программу основного общего образования, добавил он.

Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

