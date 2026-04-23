Освоившим рабочую профессию девятиклассникам, не сдавшим ГИА, будут присваивать квалификацию

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Выпускники девятых классов, успешно освоившие рабочую профессию, получат свидетельство о присвоении квалификации, профобучение они будут совмещать с подготовкой к повторному прохождению государственной итоговой аттестации; этим правом могут воспользоваться дети, не сдавшие ГИА, уже в 2026 году, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Утвержденные президентом страны изменения в Законе "Об образовании" уже с этого года позволяют девятиклассникам, не сдавшим ГИА, не терять время. Они не только не выпадают из учебного процесса, продолжая готовиться к пересдаче экзаменов, но осваивают востребованные в их регионе профессии. Это позволит им получить практические навыки на производстве, а значит, возможность гарантированного трудоустройства, а после успешной пересдачи экзаменов - выстраивания карьерной траектории", - цитирует Кравцова пресс-служба министерства просвещения.

Он отметил, что в последние годы престиж рабочих специальностей и их востребованность на рынке труда растут.

Перечень профессий, по которым будут организованы программы профессионального обучения, определяют субъекты РФ самостоятельно с учетом кадровых потребностей, сообщил министр.

Кравцов уточнил, что программы подготовки будут проводиться на базе образовательных организаций и учебных центров предприятий. Перечень учреждений определяют региональные органы власти. Во время прохождения курса профессионального обучения школьник продолжит осваивать программу основного общего образования, добавил он.