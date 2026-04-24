Володин предложил ограничить применение технологий, угрожающих личности

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что современные условия требуют создания правовой базы технологического будущего, учитывающей морально-этическую экспертизу законодательства.

"Важно развивать морально-этическую экспертизу законодательства, в том числе вводить правовые ограничения на применение тех или иных технологий, если они несут в себе угрозу разрушения человеческой личности", - написал Володин в статье, опубликованной в пятницу в "Российской газете".

Он отметил, что такой подход необходим в условиях новых вызовов для законодателей, требующих создания правовой базы технологического будущего. Это касается цифровизации, робототехники, искусственного интеллекта, оперирования большими данными, генной инженерии, биотехнологий - областей, где возникают вопросы защиты прав человека и конституционных принципов.

"Именно поэтому в новую технологическую эпоху в работе Государственной думы будет возрастать значимость таких понятий, как совесть, наши традиционные ценности, человеческая мораль, человеколюбие, вера в свои силы и в свою страну!", - отметил Володин.