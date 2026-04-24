Поиск

Володин предложил ограничить применение технологий, угрожающих личности

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что современные условия требуют создания правовой базы технологического будущего, учитывающей морально-этическую экспертизу законодательства.

"Важно развивать морально-этическую экспертизу законодательства, в том числе вводить правовые ограничения на применение тех или иных технологий, если они несут в себе угрозу разрушения человеческой личности", - написал Володин в статье, опубликованной в пятницу в "Российской газете".

Он отметил, что такой подход необходим в условиях новых вызовов для законодателей, требующих создания правовой базы технологического будущего. Это касается цифровизации, робототехники, искусственного интеллекта, оперирования большими данными, генной инженерии, биотехнологий - областей, где возникают вопросы защиты прав человека и конституционных принципов.

"Именно поэтому в новую технологическую эпоху в работе Государственной думы будет возрастать значимость таких понятий, как совесть, наши традиционные ценности, человеческая мораль, человеколюбие, вера в свои силы и в свою страну!", - отметил Володин.

Вячеслав Володин Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Магаданской области

WP пишет, что США намерены пригласить Путина на саммит G20

В Туапсе ликвидировали открытое горение на морском терминале

 В Туапсе ликвидировали открытое горение на морском терминале

Что произошло за день: четверг, 23 апреля

Площадь пожара на морском терминале в Туапсе сократилась еще вдвое

Скончался тележурналист Алексей Пиманов

 Скончался тележурналист Алексей Пиманов

ЕС ввел санкции в отношении гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского

Путин на совещании обратил внимание на сбои в работе интернета в мегаполисах

 Путин на совещании обратил внимание на сбои в работе интернета в мегаполисах

Совет по кодификации при президенте отклонил рамочный закон об ИИ

Госдума в мае планирует принять поправку о праве регионов запрещать продажу вейпов

 Госдума в мае планирует принять поправку о праве регионов запрещать продажу вейпов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9106 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1888 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов