Более 18 тыс. человек привиты от гепатита А в Дагестане

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В рамках вакцинации в пострадавшем от паводка Дагестане от гематита А привиты более 18 тыс. человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В районах Республики Дагестан, пострадавших от паводка, продолжаются комплексные санитарно-противоэпидемические мероприятия (...) Организована вакцинация населения от гепатита А - привито свыше 18 тыс. человек. Также продолжается иммунизация препаратами бактериофагов: фагировано более 5 тыс. человек", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале ведомства в Мах.

В ведомстве отметили, что специалисты контролируют дезинфекцию объектов. По состоянию на сегодняшний день обработаны 3 160 домов, 895 индивидуальных колодцев, две водозаборные скважины, 11 общеобразовательных и 5 дошкольных учреждений; 5 лечебно-профилактических учреждений. Также обработано 734 701 квадратный метр территории общественных мест.

"Работы продолжаются: расширяется охват территорий, проводится контроль качества обработок и, при необходимости, повторная дезинфекция", - добавили в ведомстве.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, подтопленными оказались 9 825 жилых домов. Поврежденными признано 7 126 жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали.


Хроника 28 марта – 24 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
Роспотребнадзор Дагестан
