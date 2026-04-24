Девочка получила тяжелую травму при падении с батута в ХМАО

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Ребенок получил травму в развлекательном центре в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным ведомства, 18 апреля 8-летняя девочка упала с надувного батутного комплекса, получив травму головы.

Ребенок был госпитализирован и в настоящее время проходит лечение в больнице.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По предварительным данным, информационные листы о правилах поведения в игровой зоне отсутствовали, инструктаж с посетителями не проводился.

ХМАО Советский СКР
