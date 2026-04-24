Аварийный дом частично обрушился в Новокузнецке

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Часть дома обрушилась на улице Челюскина, 24 в Новокузнецке Кемеровской области, сообщил глава города Денис Ильин в своем официальном телеграм-канале в пятницу.

Пострадавших нет.

Ильин отметил, что дом был признан аварийным, "жильцы были об этом уведомлены в прошлом году".

Между тем, по словам градоначальника, часть жителей отказалась покидать здание.

"Жителям повторно предложен переезд в маневренный фонд до момента выкупа аварийных помещений в текущем году", - добавил Ильин.

Доступ в здание, получившее повреждения, ограничили.