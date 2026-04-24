В России планируют урегулировать импорт яблок и груш

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Импорт яблок и груш в Россию стоит постепенно урегулировать, поскольку отечественное производство этих фруктов уверенно растет, считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, сообщила пресс-служба ведомства. Он сказал это на лекции для студентов Всероссийской академии внешней торговли.

При этом он отметил, что "есть позиции, в частности большинство видов ягод, которые выгоднее импортировать".

"Одна из крупнейших стран по производству ягод - это Перу. И Мексика. Цифры там поражают: 600-650 тыс. тонн только производство земляники. Поэтому есть товары, которые мы будем ввозить всегда, это международное разделение труда", - сказал он.

По данным Росстата, сбор семечковых культур (в основном это яблоки) в России в 2025 году вырос на 19,2%, до 3,36 млн тонн, в том числе 1,62 млн тонн в сельхозорганизациях (на 10,7% больше). Хозяйства населения собрали 1,35 млн тонн (на 31,9% больше). Косточковых культур собрано 679 тысяч тонн, что на 28,8% больше (527 тысяч тонн в 2024 году). Преимущество в этой сфере - за хозяйствами населения, урожай в которых составил 633,8 тысячи тонн (рост почти в 1,4 раза).

Урожай ягод в 2025 году увеличился на 20%, до 750,9 тысячи тонн с 625,7 тыс. тонн годом ранее. Здесь тоже основной сбор пришелся на хозяйства населения - 724,5 тысяч тонн, что на 20,1% больше, чем в 2024 году.

Россельхознадзор Росстат Сергей Данкверт
