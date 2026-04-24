ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по военным целям на Украине

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли шесть массированных ударов по военным целям на Украине, сообщает министерство обороны РФ.

"С 18 по 24 апреля, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в пятницу.

По данным ведомства, в результате этих ударов "поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов".

В результате этих ударов поражены также пункты временной дислокации вооружённых формирований противника, говорится в сводке.


Хроника 24 февраля 2022 года – 24 апреля 2026 года Военная операция на Украине
"Единая Россия" предложила реструктурировать бюджетные кредиты регионов в 2026 году

Басманный суд Москвы заочно арестовал Семена Слепакова

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы в Иран с начала июня

Попавшая в Бурятии под лавину группа туристов не была зарегистрирована

"Аэрофлот" планирует возобновить рейсы в Дубай с 1 июня

Четыре человека попали под лавину в Бурятии

Интернет-провайдер группы "ПИК" установил равный доступ другим операторам к инфраструктуре

Завершен прием заявок от туроператоров на возвраты за отмененные из-за конфликта на Ближнем Востоке туры

Визовый центр Японии ужесточил проверки документов российских туристов

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Магаданской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9109 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1890 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов