ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по военным целям на Украине

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли шесть массированных ударов по военным целям на Украине, сообщает министерство обороны РФ.

"С 18 по 24 апреля, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в пятницу.

По данным ведомства, в результате этих ударов "поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов".

В результате этих ударов поражены также пункты временной дислокации вооружённых формирований противника, говорится в сводке.



