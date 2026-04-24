В Челябинске ГАИ три дня будет проводить сплошные проверки водителей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции с 24 апреля на трое суток переходят на усиленный режим несения службы, на оживленных участках дорог пройдут сплошные проверки водителей, сообщает пресс-служба городской ГАИ.

"Сегодня и в выходные дни будут проводиться сплошные проверки водителей, направленные на снижение аварийности, выявление лиц, находящихся в состоянии опьянения, выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Госавтоинспекторы выйдут на оживленные участки дорог", - отмечается в сообщении.

С сотрудниками Госавтоинспекции работает передвижной пункт медицинского освидетельствования на состояние опьянения, что позволяет провести процедуру освидетельствования на месте.

В минувшие сутки в Челябинске произошло три ДТП, в которых получили травмы дети-пешеходы 8-11 лет, все они были доставлены в больницу на обследование.

