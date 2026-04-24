Минобороны РФ сообщило, что за неделю сбиты 2 464 украинских беспилотника

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели уничтожили 2 464 беспилотника вооруженных сил Украины и крылатую ракету "Нептун", сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 50 управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 2464 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в недельной сводке министерства.

По данным ведомства, в течение недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, пять боевых машин реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град" и RAK-SA-12 хорватского производства, а также три транспортно-заряжающие машины.