Военные РФ сообщили о взятии под контроль за неделю двух населенных пунктов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU -В течение недели в зоне специальной военной операции под контроль российских войск перешли два населенных пункта, на ряде направлений группировками войск улучшено положение, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" установили контроль над поселком Ветеринарное в Харьковской области, группировка "Центр" взяла под контроль село Гришино в ДНР.

В Минобороны РФ сообщили, что группировка войск "Север" за неделю нанесла удары по позициям девяти украинских бригад и штурмового полка ВСУ, потери которых составили более 1,3 тыс. военнослужащих, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 71 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.

Группировка "Центр" в течение недели нанесла поражение личному составу и технике 15 украинских бригад и штурмового полка ВСУ. Потери украинской стороны составили свыше 2,2 тыс. военнослужащих, заявили в министерстве.

"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - сообщили в ведомстве, отметив, что потери ВСУ на данном участке составили более 1,6 тыс. военнослужащих.

Там также заявили, что подразделения группировки войск "Запад" за неделю нанесли удары по семи украинским бригадам, потери которых составили свыше 1,4 тыс. военнослужащих.

По данным Минобороны, "Южная" группировка войск за неделю в зоне СВО улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение подразделениям восьми украинских бригад. Потери ВСУ на данном направлении составили более 1,2 тыс. военнослужащих, уничтожены 55 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 119 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении ведомства.