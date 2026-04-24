"Газпром" к началу осенне-зимнего сезона создаст в ПХГ резерв на 73,3 млрд куб. м

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правление ПАО "Газпром" поручило профильным подразделениям и дочерним обществам для надежной работы производственного комплекса компании в осенне-зимний период 2026/2027 года к началу сезона отбора создать в российских подземных хранилищах (ПХГ) оперативный резерв газа в объеме 73,296 млрд кубических метров.

Как сообщила монополия, этот показатель станет новым рекордом для отечественной газовой отрасли. К началу прошлого осенне-зимнего периода оперативный резерв в ПХГ был доведен до 73,17 млрд куб. м.

"Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ России будет обеспечена на уровне прошлых лет - 858,8 млн куб. м. В хранилищах Беларуси оперативный резерв газа составит 1,14 млрд куб. м, Армении - 0,107 млрд куб. м", - уточняет компания.

На январь и февраль 2026 года пришлись длительные устойчивые похолодания - среднесуточная температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения России (ЕСГ) была ниже климатической нормы. Потребление газа в России обновило исторические максимумы. В октябре 2025 года, январе и феврале 2026 года отечественным потребителям были поставлены из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) рекордные для этих месяцев объемы. При этом в январе 2026 года был дважды обновлен абсолютный рекорд суточных поставок из ЕСГ: 24 января - 1829,9 млн куб. м, 25 января - 1839,6 млн куб. м.

В целом объем поставок газа российским потребителям по газотранспортной системе "Газпрома" за прошедший осенне-зимний период практически сравнялся с рекордом, достигнутым в сезоне 2023/2024 года.

Российский газ востребован и в Китае. Поставки "Газпрома" по магистральному газопроводу "Сила Сибири" в течение отопительного сезона 12 раз обновили максимальные суточные значения.