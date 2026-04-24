В Дагестане после наводнений пять школ не подлежат восстановлению

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Дагестане из-за наводнений несколько школ получили значительные повреждения, рассматривается возможность замены их быстро возводимыми строениями, сообщил в мессенджере глава республики Сергей Меликов после совещания федерального оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

"Нам нужно приобрести и установить быстро возводимые здания для тех школ, которые восстановлению уже не подлежат. Таких у нас уже пять", - написал он.

Отдельное внимание будет уделено модернизации энергообъектов в пострадавших районах и реконструкции подстанций "Приморская", "Махачкала-110" и "Восточная" с учетом их защиты от подтопления, отметил он.

Глава Дагестана также выразил обеспокоенность ситуацией с оползнями в некоторых муниципалитетах республики.

"Поэтому я обратился с просьбой рассмотреть вопрос о разработке отдельной целевой программы по переселению населения из оползневых зон за счет федерального бюджета. Чтобы определить опасные участки, нужно заключение инженерно-геологических специализированных организаций. В этой связи я попросил направить к нам специалистов Минприроды России - без их экспертизы нам не обойтись", - подчеркнул он.

По словам Меликова, серьезную работу предстоит провести и в отношении гидротехнических сооружений в республике.

"Я поручил подготовить проект распоряжения о создании правительственной рабочей группы, куда войдут все заинтересованные стороны. Задача - основательно обследовать каждое ГТС, проверить, как соблюдаются правила их содержания и эксплуатации. Кроме того, предложил привлечь федеральные ведомства к комплексному обследованию русел наших рек - это очень важно для предотвращения новых бед", - отметил руководитель Дагестана.

Детально обследованы дома на улице Айвазовского в Махачкале, где в результате подтопления фундамента обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному многоквартирному дому. Инженерно-технический анализ показал, что постройки из-за подмыва на сегодняшний день не пострадали и жители смогут вернуться в свои квартиры после проведения берегоукрепительных работ.

Говоря о выплате компенсаций пострадавшим от подтоплений, Меликов сообщил, что из республиканского бюджета на эти цели выделено 400 млн рублей.