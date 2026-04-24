Туроператоры не ждут снижения спроса на отдых в Туапсе из-за пожара

Туристические локации далеко от горевшего НПЗ, объясняют в АТОР

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пожар на морском терминале Туапсе привел к попаданию нефтепродуктов в одноименную реку и частично в Черное море, но туроператоры не ожидают снижения спроса на направление, поскольку курортные поселки далеко от места, где произошел инцидент, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"В самом Туапсе у нас нет популярных туристических локаций. Все курортные отели располагаются в десятках километров. К примеру, известный курорт Ольгинка, где сконцентрированы почти все востребованные отели, - в 20 километрах. Там пока все в порядке: дыма нет, вода чистая", - сказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Он отметил, что туристический сезон в районе еще не начался и путешественников в Туапсе сейчас очень мало.

"Это сугубо летнее направление. Конкретно у "Дельфина" ближайший заезд - 30 апреля. Да и в целом доля Туапсинского района в черноморском туризме минимальна и не превышает 3% по итогам года", - уточнил вице-президент АТОР.

Несмотря на произошедшее, эксперт не ждет снижения продаж. "Осмотр курортных зон не дает поводов для тревоги, а особенности местных течений делают крайне маловероятным появление каких-либо загрязнений в пляжной акватории. Снижения продаж не ожидается", - добавил Ромашкин.

В компании "Ателика", которая управляет несколькими отелями в Туапсинском районе, подтвердили, что на пляжах в курортных локациях нефтяных пятен нет. "На данный момент все видео, что публикуются, - это нефтяные терминалы в порту. В отелях все хорошо. Ветер дует в другую сторону от пляжей курорта", - уточнили в отельной сети.

Ранее в Туапсе зафиксировали повышенный уровень бензола, ксилола и сажи в воздухе после пожара, возникшего из-за атаки украинских беспилотников. В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся массированной атаке БПЛА. В морском порту произошло возгорание, пожар тушили несколько дней. Открытое горение ликвидировано 23 апреля.

АТОР Сергей Ромашкин Туапсе Черное море
