Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 193 на 193

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство сообщает, что в пятницу РФ и Украина обменялись военнопленными по формуле 193 на 193.

"24 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 193 российских военнослужащих. Взамен переданы 193 военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США", - заявили в Минобороны.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - информирует ведомство.

Ранее в апреле Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 175 на 175. "Одиннадцатого апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ", - говорили в Минобороны РФ.

"Также возвращены семеро незаконно удерживавшихся киевским режимом граждан Российской Федерации - жителей Курской области, которые будут доставлены домой", - сообщило тогда российское военное ведомство.