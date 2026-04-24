Начаты выплаты помощи и компенсаций за имущество пострадавшим от наводнения в Дагестане и Чечне

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Единовременную помощь и компенсации за утрату имущества начали выплачивать пострадавшим от наводнения в Дагестане и Чечне, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

24 апреля состоялось заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством главы МЧС РФ, на котором была рассмотрена текущая ситуация в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне.

"За время нашей работы достигнуты существенные результаты. Начаты выплаты единовременной помощи и компенсаций за утрату имущества первой необходимости пострадавшему населению. Определены объекты транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры, которые необходимо восстановить в приоритетном порядке", - сказал Куренков в ходе заседания правкомиссии в пятницу.

По последним данным региональных главков МЧС, более 218 тыс. заявлений на получение компенсационных выплат принято от жителей Дагестана, проведены выплаты по 5 293 заявлениям. В Чечне же принято 27 948 заявлений, проведены выплаты по 8 561 заявлению.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане и Чечне. В регионах введен режим ЧС федерального уровня. Подтопленными в Дагестане оказались 9 825 жилых домов. Поврежденными признаны 7 126 жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали. В Чечне из-за непогоды оказались повреждены свыше 3 тыс. домов.