В Дагестане девять населенных пунктов остались без транспортного сообщения после оползня

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Движение транспорта на участке автомобильной дороги "Магар - Гилиб" в Чародинском районе Дагестана перекрыто из-за сошедшего оползня, сообщает ГКУ "Дагестанавтодор".

"Движение автотранспорта временно закрыто в связи с оползнем низового откоса с разрушением земполотна полки дороги и дорожной одежды. Транспортное сообщение с населенными пунктами Нукуш, Кутих, Гилиб, Гоаб, Ритляб, Доронуб, Карануб, Тлярабазутль, Цемер прервано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 апреля будут начаты работы по восстановлению откоса и земполотна полки дороги. Ориентировочное время открытия движения автотранспорта по временной схеме - 18:00 мск 25 апреля.

Ранее сообщалось, что вечером 24 апреля сход оползня привел к разрушению трех жилых домов в селе Буцра Хунзахского района Дагестана, жертв и пострадавших нет. В главке МЧС добавили, что под угрозой разрушения из-за оползня в населенном пункте остаются еще два жилых дома, в которых проживает 10 человек. Жильцы домовладений в настоящее время эвакуированы.