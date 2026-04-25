Поиск

В Дагестане девять населенных пунктов остались без транспортного сообщения после оползня

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Движение транспорта на участке автомобильной дороги "Магар - Гилиб" в Чародинском районе Дагестана перекрыто из-за сошедшего оползня, сообщает ГКУ "Дагестанавтодор".

"Движение автотранспорта временно закрыто в связи с оползнем низового откоса с разрушением земполотна полки дороги и дорожной одежды. Транспортное сообщение с населенными пунктами Нукуш, Кутих, Гилиб, Гоаб, Ритляб, Доронуб, Карануб, Тлярабазутль, Цемер прервано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 апреля будут начаты работы по восстановлению откоса и земполотна полки дороги. Ориентировочное время открытия движения автотранспорта по временной схеме - 18:00 мск 25 апреля.

Ранее сообщалось, что вечером 24 апреля сход оползня привел к разрушению трех жилых домов в селе Буцра Хунзахского района Дагестана, жертв и пострадавших нет. В главке МЧС добавили, что под угрозой разрушения из-за оползня в населенном пункте остаются еще два жилых дома, в которых проживает 10 человек. Жильцы домовладений в настоящее время эвакуированы.

МЧС Дагестан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На территории предприятия в Калужской области произошло возгорание в результате падения БПЛА

Имущество семьи экс-судьи Краснодара Чернова обращено в доход государства

Минфин РФ направил в кабмин пакет законов о поэтапном введении НДС на импорт через маркетплейсы

Что произошло за день: пятница, 24 апреля

Пожар на морском терминале в Туапсе после атаки БПЛА полностью потушен

Минтранс заявил, что авиакомпаниям к 2030 году понадобится 644 новых самолета

Иноагентом признан кинорежиссер Юрий Мамин

Туроператоры не ждут снижения спроса на отдых в Туапсе из-за пожара

Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

Григоренко заявил, что на "Госуслугах" зарегистрированы почти все россияне старше 14 лет

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9115 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1903 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов