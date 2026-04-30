В Дагестане из-за наводнений повреждены около 8 тысяч домов

Компенсации в Дагестане получили около 8 тысяч заявителей, в Чечне одобрены заявки 20125 человек

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Дагестане из-за наводнений и оползней, вызванных обильными ливнями, повреждены около 8 тысяч домов, сообщил глава республики Сергей Меликов на совещании по вопросам социально-экономического развития СКФО в Минеральных Водах.

"Всего в результате чрезвычайной ситуации в Дагестане повреждено около 8 тысяч домов. По итогам обследования, а это более 3,5 тысяч домов, могут в последующем оказаться в зоне, необходимой для компенсационных выплат. Подтверждено полное разрушение 426 жилых домов. Более 1 109 домов подлежат капитальному ремонту, их обследование еще продолжается", - перечислил он.

По его словам, определенная часть поврежденных домов, не имеет соответствующих нормативных документов.

"По поручению президента России мы проводим сейчас (оценку - ИФ), изыскиваем дополнительные средства и меры, которые позволили бы обеспечить компенсационными выплатами (пострадавших - ИФ)", - подчеркнул Меликов.

По его словам, некоторой части заявителей на получение компенсационных выплат необходимо дополнительное разъяснение порядка оформления соответствующих документов, и в этой части власти республики рассчитывают на помощь прокуратуры Дагестана, Генпрокуратуры и поддержку судебных инстанций.

Глава правительства Чечни Магомед Даудов сказал, что в республике получили повреждения или полностью разрушены 864 дома, эвакуировать из зон подтопления пришлось около 1500 человек. В целом в зоне чрезвычайной ситуации оказалось более 20 тысяч человек, обошлось без жертв.

Всего в Чечне подтоплено более 3 тысяч домовладений в 39 населенных пунктах, было размыто 503 участка автомобильных дорог, повреждено 55 мостов, 70 объектов энергетики, 159 объектов отрасли ЖКХ и благоустройства, а также 92 социально значимых учреждения.

Компенсации в Дагестане получили около 8 тысяч пострадавших от непогоды, сообщил Меликов.

"Основные усилия в республике направлены на оказание помощи гражданам, пострадавшим от стихии. На эти нужды из республиканского бюджета выделено 400 млн рублей. И как бы определенный резерв для последующего выделения этих средств создан. За счет этих средств на сегодняшний день осуществлены выплаты на сумму более 350 млн рублей по поступившим около 8 тысяч заявлений граждан", - сказал Меликов.

Даудов также рассказал о выплатах компенсаций в Чечне.

"Организована работа по оказанию пострадавшим материальной и финансовой помощи при утрате имущества первой необходимости. В портал государственных сервисов загружено 21 598 заявлений, из которых одобрено 20 125. В целях оперативного решения вопроса финансирования мероприятий по оказанию помощи жителям из бюджета Чеченской Республики выделено 134 млн рублей", - добавил он.

Меликов также рассказал, что ликвидировать последствия наводнений в Дагестане помогали специалисты, которые ранее занимались этим же в Оренбургской области.

"Самое главное, что мы опирались на опыт ликвидации последствий наводнения в районе города Орска Оренбургской области. В течение 10 дней совместно со специалистами республики была проведена комплексная работа по анализу сложившейся ситуации. По итогам выработаны практические подходы к реализации мероприятий, связанных с разработкой нормативных документов, а также формированием эффективной методики работы", - отметил Меликов.

Премьер-министр Михаил Мишустин на этом же совещании поручил комиссиям, оценивающим ущерб от паводков на Северном Кавказе, ускорить работу, но не в ущерб качеству, и напомнил, что необходимые средства будут компенсироваться из федерального бюджета.

Премьер подчеркнул, что в этой ситуации необходимо действовать оперативно, не откладывая ничего "на потом". "Важно провести аварийно-восстановительные работы, коллеги сказали об этом, речь идет об инфраструктуре, это в первую очередь дороги, социальные объекты, инженерно-коммунальные сети. Ну и для этого нужно, чтобы комиссии, которые сейчас оценивают ущерб в ваших регионах, ускорились, насколько это возможно, естественно, не в ущерб качеству этой работы", - сказал он.

Он отметил, что люди, их дома и имущество, хозяйство - это приоритет. "И прошу дальше также оказывать поддержку пострадавшим от стихии, еще раз подчеркну, эти средства будут компенсированы, как мы и договорились, из федерального бюджета. Мы это решение приняли по поручению президента", - сказал премьер, заметив, что есть установленный порядок, и средства зарезервированы.

"По поручению президента создана правительственная комиссия для ликвидации последствий паводков. Помощь должна быть оказана максимально эффективно и строго в установленном порядке. Чтобы люди как можно скорее вернулись к привычной жизни, к делам, работе. Это необходимо для пострадавших республик и в целом для макрорегиона" , - сказал Мишустин.

Он отметил, что ситуация с паводками и сильными ливнями затронула половину субъектов СКФО и показала, как важно следить за состоянием дорог, промышленной инфраструктуры, инженерных и коммунальных сетей, жилых домов, школ и других объектов.