Три БПЛА уничтожено над Орловской областью

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении трех беспилотников над регионом в субботу.

"Сегодняшней ночью на территории Орловской области уничтожены три вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждено остекление одного частного домовладения. Информации о пострадавших нет", - написал глава региона в своем канале в Мах.

На местах происшествий продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов, добавил Клычков.