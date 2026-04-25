Восемь БПЛА уничтожено над Воронежской областью

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении восьми беспилотников над регионом за ночь.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над двумя городами и двумя районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены восемь беспилотных летательных аппаратов", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил Гусев.