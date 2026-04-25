Пять человек ранены из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Атаки украинских беспилотников в Белгородской области привели к ранениям пяти человек и отключению энергоснабжения в части областного центра, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в субботу.

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю. Пострадала женщина. В Шебекинской ЦРБ ей диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги", - написал он в своем канале в Мах.

Глава региона уточнил, что госпитализация пострадавшей не потребовалась, лечение продолжится амбулаторно.

Еще один автомобиль подвергся атаке беспилотника в селе Волчья Александровка Волоконовского округа. "Скорая" доставляет мужчину с баротравмой, травмой живота и переломом ноги в больницу, отметил Гладков.

В городе Грайворон в результате атаки дрона женщина получила минно-взрывную травму, а также осколочное ранение ноги. В местной больнице ей оказали помощь. Для дальнейшего лечения пострадавшая доставляется в городскую больницу №2 Белгорода. От детонации беспилотника в двух частных домах выбиты окна.

В Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, пострадавший от удара дрона в хуторе Масычево Грайворонского округа. Медики диагностировали ему осколочные ранения плеча, руки и ноги. Раненому была оказана помощь, от транспортировки в горбольницу №2 Белгорода он отказался.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа вследствие атаки беспилотника мужчина получил тяжелые ранения. По данным Гладкова, у него осколочное проникающее ранение грудной клетки, множественные осколочные ранения плеча, туловища и ноги. Врачи местной больницы оказывают ему всю необходимую помощь, после чего пострадавший будет переведён в областную клиническую больницу.

Кроме того, Белгород был атакован беспилотником, в результате чего поврежден объект инфраструктуры. Часть жителей Белгорода временно остается без света. Аварийные службы приступили к восстановительным работам, сообщил губернатор.

