Военные РФ 14:00 нейтрализовали 22 украинских дрона над шестью регионами

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 14:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областями и Крымом.

Утром в субботу министерство обороны РФ заявило, что в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 127 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

 В "Эксмо" заявили, что гендиректор Капьев является свидетелем по делу об экстремизме

 Почти 1 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

 В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

 Спасатели обнаружили тела еще двух попавших под лавину туристов в Бурятии

